மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வை நிரந்தரமாக ரத்து செய்ய மத்திய அரசு முன்வர வேண்டும் - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The Central Government should come forward to cancel the NEET examination permanently - Dr. Anbumani Ramadoss insisted

நீட் தேர்வை நிரந்தரமாக ரத்து செய்ய மத்திய அரசு முன்வர வேண்டும் - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்