மாநில செய்திகள்

சசிகலாவால் அதிமுகவில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ + "||" + Sasikala cannot make any change in the AIADMK KadamburRaju

சசிகலாவால் அதிமுகவில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ