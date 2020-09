உலக செய்திகள்

ஒரே இடத்தில் 6 பேருக்கு மேல் கூடினால் அபராதம் - இங்கிலாந்து அரசு முடிவு + "||" + Gatherings of more than six people will be banned from Monday £100 fines to enforce new limit on meeting indoors and outdoors across England

ஒரே இடத்தில் 6 பேருக்கு மேல் கூடினால் அபராதம் - இங்கிலாந்து அரசு முடிவு