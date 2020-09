தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் குணமடைவோர் விகிதம் 77.77 சதவீதம் - மத்திய சுகாதாரத் துறை + "||" + India reports 74,894 recoveries in last 24 hours, recovery rate at 77.77%

இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் குணமடைவோர் விகிதம் 77.77 சதவீதம் - மத்திய சுகாதாரத் துறை