மாநில செய்திகள்

“குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படுவது குறைவாகவும், விடுதலையாவது அதிகமாகவும் உள்ளது” - மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி கருத்து + "||" + "Criminals are less likely to be punished and more likely to be acquitted" - Madurai High Court judge opined

“குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படுவது குறைவாகவும், விடுதலையாவது அதிகமாகவும் உள்ளது” - மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி கருத்து