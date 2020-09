டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்; செரீனா வில்லியம்ஸ் அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம் + "||" + US Open: Serena Williams defeats Tsvetana Pironkova to book spot in semi-finals

