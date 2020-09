மாநில செய்திகள்

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கையை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் - கல்லூரிக்கல்வி இயக்ககம் உத்தரவு + "||" + In government arts and science colleges Students must complete admission quickly Order of the College Education Directorate

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கையை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் - கல்லூரிக்கல்வி இயக்ககம் உத்தரவு