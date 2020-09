மாநில செய்திகள்

அரியலூர் மாணவர் தற்கொலை: மாணவரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.7 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Ariyalur student commits suicide Rs 7 lakh relief fund will be provided to the student's family Chief Minister Palanisamy

அரியலூர் மாணவர் தற்கொலை: மாணவரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.7 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி