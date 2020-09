விமானப்படையில் முறைப்படி இணைந்த 5 ரபேல் போர் விமானங்கள்: - மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத்சிங், பிரான்ஸ் மந்திரி பார்லி பங்கேற்பு

தேசிய செய்திகள்

விமானப்படையில் முறைப்படி இணைந்த 5 ரபேல் போர் விமானங்கள்: - மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத்சிங், பிரான்ஸ் மந்திரி பார்லி பங்கேற்பு + "||" + Indian Air Force’s 'Sarang Aerobatic Team' performs at the Rafale induction ceremony in Ambala

விமானப்படையில் முறைப்படி இணைந்த 5 ரபேல் போர் விமானங்கள்: - மத்திய மந்திரி ராஜ்நாத்சிங், பிரான்ஸ் மந்திரி பார்லி பங்கேற்பு