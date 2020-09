தேசிய செய்திகள்

2ஜி மேல்முறையீட்டு வழக்கு விசாரணை: செப்டம்பர் 21ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தது டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் + "||" + The Delhi High Court has adjourned the hearing of the 2G appeal case to September 21

