தேசிய செய்திகள்

வங்கி கடன் தவணை செலுத்தாத கணக்குகள்:வாராக்கடன் பட்டியலில் சேர்க்க பிறப்பித்த இடைக்கால தடை நீட்டிப்பு + "||" + Bank loan non performing accounts: Extension of interim injunction issued to add to the weekly loan list

வங்கி கடன் தவணை செலுத்தாத கணக்குகள்:வாராக்கடன் பட்டியலில் சேர்க்க பிறப்பித்த இடைக்கால தடை நீட்டிப்பு