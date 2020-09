மாநில செய்திகள்

நதிநீர் பிரச்சினை பற்றி பேச தமிழக குழு கேரளா சென்றது; திருவனந்தபுரத்தில் இன்று பேச்சுவார்த்தை + "||" + The TN delegation went to Kerala to talk about the river water issue; Talks in Thiruvananthapuram today

