தேசிய செய்திகள்

முப்படைகளுடன் பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை + "||" + Defence Minister Rajnath Singh is holding a security review meeting with NSA Ajit Doval, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and the three services chiefs to discuss the ongoing situation on the China border

