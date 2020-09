மாநில செய்திகள்

நோய்ப்பரவல் குறைந்த பிறகே மாநிலங்களுக்கிடையே போக்குவரத்து - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Interstate transportation only after the epidemic has subsided Chief Minister Palanisamy

நோய்ப்பரவல் குறைந்த பிறகே மாநிலங்களுக்கிடையே போக்குவரத்து - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி