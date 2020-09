மாநில செய்திகள்

இருமொழி கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறோம்; அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + We are committed to bilingualism; Minister Kadampur Raju

இருமொழி கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறோம்; அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி