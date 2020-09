மாநில செய்திகள்

சென்னையில் சிகிச்சை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது; 91 சதவீதம் பேர் பூரண குணம் அடைந்தனர் + "||" + The number of people receiving treatment in Chennai is low; 91 percent were completely cured

சென்னையில் சிகிச்சை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது; 91 சதவீதம் பேர் பூரண குணம் அடைந்தனர்