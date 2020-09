மாநில செய்திகள்

நீட்’ தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறுவதில் அ.தி.மு.க. உறுதியாக உள்ளது-அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி + "||" + exemption from NEET in Tamil nadu is a Admk policy

நீட்’ தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறுவதில் அ.தி.மு.க. உறுதியாக உள்ளது-அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி