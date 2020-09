மாநில செய்திகள்

குவைத்தில் வேலை இன்றி தவித்த 11 தமிழர்கள் மனஉளைச்சலில் தற்கொலை செய்யலாமா? என நினைத்ததாக வேதனை + "||" + Can 11 Tamils who lost their jobs in Kuwait commit suicide due to depression? Pain as thought

