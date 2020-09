மாநில செய்திகள்

மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் ஆந்திர கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + Central West Bengal Sea and In the Andhra Pradesh sea area A barometric depression has formed Chennai Meteorological Center Information

