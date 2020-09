மாநில செய்திகள்

"யார் புதிய கட்சி ஆரம்பித்தாலும் அதிமுகவிற்கு பாதிப்பு இல்லை" - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ கருத்து + "||" + "Whoever starts a new party will not be affected by the AIADMK" - Minister Kadambur Raju commented

"யார் புதிய கட்சி ஆரம்பித்தாலும் அதிமுகவிற்கு பாதிப்பு இல்லை" - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ கருத்து