மாநில செய்திகள்

டெல்டாவில் எண்ணெய் கிணறுகள் அமைக்க 2013ல் அளிக்கப்பட்ட அனுமதி நீட்டிக்கப்பட்டது கண்டிக்கத்தக்கது - டாகடர் ராமதாஸ் + "||" + To set up oil wells in the delta The extension of the permit granted in 2013 is reprehensible Dr. Ramdas

டெல்டாவில் எண்ணெய் கிணறுகள் அமைக்க 2013ல் அளிக்கப்பட்ட அனுமதி நீட்டிக்கப்பட்டது கண்டிக்கத்தக்கது - டாகடர் ராமதாஸ்