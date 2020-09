தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றை எதிர்த்துப் போராட 'எனது குடும்பம்-எனது பொறுப்பு' என்ற பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் உத்தவ் தாக்கரே + "||" + We are launching a campaign 'My family-My responsibility', to fight COVID19 pandemic Maharashtra CM Uddhav Thackeray

