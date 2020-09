சினிமா செய்திகள்

My heart goes out to the three families..! Can't imagine their pain Suriya Sivakumar

இனி பெற்றோர்களும், ஆசிரியர்களுமே விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்: நமது பிள்ளைகளின் தகுதியையும் திறனையும் வெறும் தேர்வுகள் தீர்மானிக்க அனுமதிக்ககூடாது - நடிகர் சூர்யா அறிக்கை