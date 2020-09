தேசிய செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தல் நடக்க உள்ள பீகாரில் நிதிஷ் குமார் ஆட்சிக்கு மோடி பாராட்டு; லாலு பிரசாத், காங்கிரசுக்கு குட்டு + "||" + Modi praises Nitish Kumar's rule in Bihar ahead of Assembly elections; Kuttu to Lalu Prasad, Congress

சட்டசபை தேர்தல் நடக்க உள்ள பீகாரில் நிதிஷ் குமார் ஆட்சிக்கு மோடி பாராட்டு; லாலு பிரசாத், காங்கிரசுக்கு குட்டு