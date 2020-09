தேசிய செய்திகள்

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் திமுக எம்பிக்கள் போராட்டம் + "||" + DMK MPs TR Balu and Kanimozhi stage protest against NEET examination in the Parliament premises ahead of #MonsoonSession commencing today.

