தேசிய செய்திகள்

ஜலீல் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை; தன் கடமையை தான் செய்துள்ளார் - பினராயி விஜயன் + "||" + Some people & organisations trying to create law & order situation in the state Kerala CM Pinarayi Vijayan

ஜலீல் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை; தன் கடமையை தான் செய்துள்ளார் - பினராயி விஜயன்