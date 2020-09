மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான நடிகர் சூர்யாவின் கருத்தில் எந்தவொரு உள்நோக்கமும் இல்லை - அமைச்சர் பாண்டியராஜன் கருத்து + "||" + There is no intention in Surya's opinion - Minister Pandiyarajan

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான நடிகர் சூர்யாவின் கருத்தில் எந்தவொரு உள்நோக்கமும் இல்லை - அமைச்சர் பாண்டியராஜன் கருத்து