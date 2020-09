தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்கம், ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு விவரம் + "||" + West Bengal reports 3,211 new #COVID19 cases and 58 deaths today, taking total cases to 2,05,919 including 1,78,223 discharges, 23,693 active cases and 4,003 deaths: State Health Department

