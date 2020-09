உலக செய்திகள்

அதிகமான கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனைக்காக பிரதமர் மோடி என்னை பாராட்டினார்-டிரம்ப் சொல்கிறார் + "||" + What A Job You've Done...": Trump Claims PM Modi's Praise In Covid Fight

அதிகமான கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனைக்காக பிரதமர் மோடி என்னை பாராட்டினார்-டிரம்ப் சொல்கிறார்