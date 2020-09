மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வு பற்றி பேச தி.மு.க.வுக்கும், காங்கிரசுக்கும் தகுதி கிடையாது- அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + DMK and Congress do not have any deserve to talk about NEET's - Minister Vijayabaskar

நீட் தேர்வு பற்றி பேச தி.மு.க.வுக்கும், காங்கிரசுக்கும் தகுதி கிடையாது- அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி