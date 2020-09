மாநில செய்திகள்

"அண்ணா நிறைவேற்றிய 2 தீர்மானங்களுக்கும் ஆபத்து வந்துள்ளது" - சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + The 2 resolutions passed by Anna are in danger Opposition leader Stalin's speech in the legislature

"அண்ணா நிறைவேற்றிய 2 தீர்மானங்களுக்கும் ஆபத்து வந்துள்ளது" - சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் பேச்சு