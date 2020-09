மாநில செய்திகள்

ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் இளைஞர்கள் மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளையும் சீரழிக்கிறது - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து + "||" + Online games are detrimental not only to the youth but also to the children - Chennai High Court opinion

ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் இளைஞர்கள் மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளையும் சீரழிக்கிறது - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து