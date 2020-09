தேசிய செய்திகள்

கடற்படை அதிகாரியை தாக்கியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதால் சிவசேனாவை சேர்ந்த 6 பேர் மீண்டும் கைது + "||" + Six members of the Shiv Sena have been rearrested for allegedly assaulting a naval officer

