தேசிய செய்திகள்

"அலுவல் மொழிகள் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரும் எண்ணம் இல்லை" - வைகோ கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் நித்தியானந்த ராய் பதில் + "||" + There is no intention to amend the Official Languages Act Union Minister Nithiyananda Roy answers Vaiko's question

"அலுவல் மொழிகள் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரும் எண்ணம் இல்லை" - வைகோ கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் நித்தியானந்த ராய் பதில்