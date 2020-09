மாநில செய்திகள்

புதிய கல்விக்கொள்கை குறித்து விவாதிக்க அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + An all-party meeting should be convened to discuss the new education policy - MK Stalin

புதிய கல்விக்கொள்கை குறித்து விவாதிக்க அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின்