மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளத்துக்கான நிலம் 6 மாதத்தில் கிடைக்கும் மத்திய அரசு நம்பிக்கை + "||" + tuticorin isro begins land acquisition process to construct indias new spaceport for sslv launches

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளத்துக்கான நிலம் 6 மாதத்தில் கிடைக்கும் மத்திய அரசு நம்பிக்கை