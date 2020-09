தேசிய செய்திகள்

லடாக் மலை முகடுகளை இந்தியா மீட்டெடுத்தது எப்படி? பரபரப்பு தகவல்கள் + "||" + Ladakh conflict: Indian army's hunt for water at DBO and hope to revive a 10,000-year-old lake

லடாக் மலை முகடுகளை இந்தியா மீட்டெடுத்தது எப்படி? பரபரப்பு தகவல்கள்