சினிமா செய்திகள்

மோடியைப் போன்ற ஒரு பிரதமரை பெறுவது நாம் செய்த அதிர்ஷ்டம் - நடிகை கங்கனா ரனாவத் + "||" + PM Narendra Modi's 70th birthday: We are lucky to have Modi as prime minister, says Kangana Ranaut

மோடியைப் போன்ற ஒரு பிரதமரை பெறுவது நாம் செய்த அதிர்ஷ்டம் - நடிகை கங்கனா ரனாவத்