தேசிய செய்திகள்

விளையாட்டு துறையில் பயிற்சிக்காக ரூ.1,757.42 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு; மக்களவையில் தகவல் + "||" + Rs 1,757.42 crore for training in sports; Information in the Lok Sabha

விளையாட்டு துறையில் பயிற்சிக்காக ரூ.1,757.42 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு; மக்களவையில் தகவல்