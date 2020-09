உலக செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பிறந்த நாள் வாழ்த்து + "||" + I would like to extend best wishes and a very happy 70th birthday to the Prime Minister of India, Narendra Modi.

பிரதமர் மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பிறந்த நாள் வாழ்த்து