மாநில செய்திகள்

40 சதவீத பாடத்திட்டங்கள் குறைப்பு- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + 40 percent Subject will be Reduced says School education Minister sengottaiyan

40 சதவீத பாடத்திட்டங்கள் குறைப்பு- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்