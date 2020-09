மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக பாடத்திட்டங்கள் 40% குறைக்கப்பட்டுள்ளன - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + Tamil Nadu curricula have been reduced by 40% - Minister Senkottayan

தமிழக பாடத்திட்டங்கள் 40% குறைக்கப்பட்டுள்ளன - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்