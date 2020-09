தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் இன்று மேலும் 810 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + The total number of COVID19 cases in Rajasthan rises to 1,10,283 with 810 new cases reported today till 10.30 am. State Health Department

