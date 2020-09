தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற மேலவையில் முக்கிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம்; அவை நாளை காலை வரை ஒத்திவைப்பு + "||" + Passage of key bills in the upper house of parliament; They are adjourned until tomorrow morning

நாடாளுமன்ற மேலவையில் முக்கிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம்; அவை நாளை காலை வரை ஒத்திவைப்பு