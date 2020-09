சினிமா செய்திகள்

நீதிமன்றத்தின் நியாயமான உத்தரவுகளை தாழ்மையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் - நடிகர் சூர்யா டுவீட் + "||" + i am humbled and inspired by the fairness and justice demonstrated by the honble highcourt of madras Suriya Sivakumar

நீதிமன்றத்தின் நியாயமான உத்தரவுகளை தாழ்மையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் - நடிகர் சூர்யா டுவீட்