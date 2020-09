மாநில செய்திகள்

மொத்த பாதிப்பு 5 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 908 தமிழகத்தில் புதிதாக 5,488 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Total impact 5 lakh 30 thousand 908 Corona for 5,488 new people in Tamil Nadu

மொத்த பாதிப்பு 5 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 908 தமிழகத்தில் புதிதாக 5,488 பேருக்கு கொரோனா