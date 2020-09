தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் சிகிச்சையில் இருக்கும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 3 லட்சத்தை கடந்ததுநாடு முழுவதும் மேலும் 96 ஆயிரம் பேருக்கு தொற்று + "||" + A further 96 thousand people across the country were infected

மராட்டியத்தில் சிகிச்சையில் இருக்கும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 3 லட்சத்தை கடந்ததுநாடு முழுவதும் மேலும் 96 ஆயிரம் பேருக்கு தொற்று