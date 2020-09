மாநில செய்திகள்

பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதி உதவி திட்டத்தில் முறைகேடு ‘வாட்ஸ்-அப்’ மூலம் பொதுமக்கள் தகவல் அனுப்பலாம் தக்க சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று சி.பி.சி.ஐ.டி. அறிவிப்பு + "||" + Abuse in the Prime Minister's Farmers Financial Assistance Scheme

பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதி உதவி திட்டத்தில் முறைகேடு ‘வாட்ஸ்-அப்’ மூலம் பொதுமக்கள் தகவல் அனுப்பலாம் தக்க சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று சி.பி.சி.ஐ.டி. அறிவிப்பு