மாநில செய்திகள்

"வேளாண் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வழிவகை செய்ய வேண்டும்" - மாநிலங்களவையில் திமுக எம்.பி வில்சன் பேச்சு + "||" + "We need to pave the way for waiver of agricultural loans" - DMK MP Wilson's speech at the state level

"வேளாண் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வழிவகை செய்ய வேண்டும்" - மாநிலங்களவையில் திமுக எம்.பி வில்சன் பேச்சு