உலக செய்திகள்

தேங்காய் பற்றாக்குறையை கூற தென்னை மரத்தில் ஏறிய இலங்கை மந்திரியால் பரபரப்பு + "||" + Coconut shortage; Excitement by the Sri Lankan minister who climbed the coconut tree

தேங்காய் பற்றாக்குறையை கூற தென்னை மரத்தில் ஏறிய இலங்கை மந்திரியால் பரபரப்பு